В Петербурге почти на 18% вырос спрос на дома на колёсах

В апреле средняя стоимость подержанного автодома в Петербурге составляет 769 000 рублей.

В апреле этого года петербуржцы активно интересовались приобретением подержанных автодомов. Так, на 17,6% активнее, чем в апреле прошлого года. Об этом в среду, 12 мая, сообщили эксперты "Авито Авто". Отмечается, что также на 26,4% выросло количество объявлений о продаже дома на колёсах.

В 2021 году лидером по покупке автодомов с пробегом стала Москва, следом за столицей идёт Петербург. В тройку лидеров входит и Краснодар. На четвёртом и пятом местах расположились Калининград и Челябинск.

В апреле средняя стоимость подержанного автодома в Петербурге составляет 769 000 рублей.

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