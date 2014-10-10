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В Пулково более чем на 12 часов задержали вылет рейса Санкт-Петербург – Сочи
Сегодня, 20:00
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В Пулково более чем на 12 часов задержали вылет рейса Санкт-Петербург – Сочи

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Самолет должен был вылететь в 6:55.

В петербургском аэропорту "Пулково" более чем на 12 часов задержали рейс ZF 343 Санкт-Петербург – Сочи авиакомпании "Azur Air". По расписанию самолет должен был вылететь в 6:55, однако рейс переносят на протяжении нескольких часов. Так, время вылета назначено на 20:10. 

В пресс-службе аэропорта задержку рейса объяснили технической неисправностью воздушного судна. На время ожидания пассажиров разместили в гостиницы.

Ранее мы писали, что в субботу, 3 июля, в Пулково задержали пять авиарейсов до Томска, Екатеринбурга, Сочи, Симферополя и Анапы. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: пулково, рейс, самолет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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