В Пулково более чем на 12 часов задержали вылет рейса Санкт-Петербург – Сочи

Самолет должен был вылететь в 6:55.

В петербургском аэропорту "Пулково" более чем на 12 часов задержали рейс ZF 343 Санкт-Петербург – Сочи авиакомпании "Azur Air". По расписанию самолет должен был вылететь в 6:55, однако рейс переносят на протяжении нескольких часов. Так, время вылета назначено на 20:10.

В пресс-службе аэропорта задержку рейса объяснили технической неисправностью воздушного судна. На время ожидания пассажиров разместили в гостиницы.

Ранее мы писали, что в субботу, 3 июля, в Пулково задержали пять авиарейсов до Томска, Екатеринбурга, Сочи, Симферополя и Анапы.

Фото: Piter.tv