В Петергофе закончилось оборудование кабинета регистрации рождения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по делам ЗАГС.
Родители могут зарегистрировать новорожденных в отдельном крыле на 1 этаже здания отдела-дворца РАГС Петродворцового района. В помещение легко попасть даже с коляской при помощи пандуса.
При желании родителей, сотрудники ЗАГСа могут провести церемонию имянаречения, во время которой в отдельном зале в торжественной обстановке вручаются свидетельство о рождении и памятный знак "Родившемуся в Санкт Петербурге".
Ранее стало известно, что в Петербурге разрешат регистрировать браки в музеях, дворцах и парках.
Фото: ВКонтакте / Комитет по делам ЗАГС (архив)
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