Родители могут зарегистрировать новорожденных в отдельном крыле на 1 этаже здания отдела-дворца РАГС Петродворцового района.

В Петергофе закончилось оборудование кабинета регистрации рождения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по делам ЗАГС.

Родители могут зарегистрировать новорожденных в отдельном крыле на 1 этаже здания отдела-дворца РАГС Петродворцового района. В помещение легко попасть даже с коляской при помощи пандуса.

При желании родителей, сотрудники ЗАГСа могут провести церемонию имянаречения, во время которой в отдельном зале в торжественной обстановке вручаются свидетельство о рождении и памятный знак "Родившемуся в Санкт Петербурге".

Ранее стало известно, что в Петербурге разрешат регистрировать браки в музеях, дворцах и парках.

Фото: ВКонтакте / Комитет по делам ЗАГС (архив)