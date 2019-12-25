В Петербурге запустили бесплатные электропоезда

На поездах лыжники могут комфортно добраться до снежных трасс и мест проведения соревнований.

В воскресенье, 9 февраля, из Санкт-Петербурга были запущены бесплатные пригородные поезда "Лыжные стрелы". Первый из них начал следовать с Финляндского вокзала в Орехово в 9:15 утра, второй отправился в 10:11 до станции "Шапки" с Московского вокзала. Оба поезда пробыли в пути приблизительно 1,5 часа.

На "Лыжных стрелах" можно комфортно добраться до снежных трасс Ленинградской области. Билеты на них можно получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов Петербурга. Другие отправления планируется осуществить 15, 22 и 29 февраля , а также 7, 15, 21 марта.

Ранее мы писали, что на Финляндском вокзале покажут реконструкцию первого блокадного поезда.

Фото: pexel