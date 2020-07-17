В Петербурге задержали банду, обчистившую банкомат на 10 млн рублей

Сообщниками оказались два инкассатора и нанятый ими исполнитель.

В Петербурге задержали банду воров, обчистивших банкомат в Красносельском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, задержанными оказались два инкассатора и уроженец среднеазиатского государства, нанятый исполнителем.

Выяснилось, что младший из соучастников утром 10 июля заявился в гипермаркет на улице Партизана Германа, подобрал ключ и код к расположенному в помещении банкомату и вытащил из агрегата две кассеты с деньгами. Из банкомата оказалось похищено 9 млн 830 тысяч рублей. Также полицейские установили, что вор передвигался до места происшествия на случайно пойманном такси. Таксист передал полиции приметы злоумышленника, всех троих соучастников 16 июля одномоментно удалось поймать по местам проживания в Кронштадте, Стрельне и поселке Володарский.

Отмечается, что сведения о коде и ключе передал один инкассатор другому, а тот уже нанял знакомого для непосредственного хищения денег. Исполнителю заплатили вознаграждение, а награбленное инкассаторы поделили пополам. Пустые кассеты из-под денег полиция нашла в лесополосе у КАД, их выбросили сразу после кражи.

Возбуждено уголовное дело о краже, полицейские выясняют, есть ли аналогичные эпизоды в деятельности инкассаторов.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД