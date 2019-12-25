Рядом с парком "Куракина Дача" нашли труп утонувшей женщины

В полицию незадолго до этого поступило сообщение о тонущей женщине.

Труп 55-летней женщины был обнаружен вечером 6 сентября в Неве возле Володарского моста рядом с парком "Куракина дача". "Невские Новости" узнали, что в полицию незадолго до этого поступило сообщение о тонущей женщине.

К моменту прибытия правоохранителей в воде был обнаружен труп без внешних признаков насильственной смерти. Выяснилось, что в воде погибла уроженка Ленинградской области.

Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Фото: Piter.tv