Рядом с парком "Куракина Дача" нашли труп утонувшей женщины

Труп 55-летней женщины был обнаружен вечером 6 сентября в Неве возле Володарского моста рядом с парком "Куракина дача". "Невские Новости" узнали, что в полицию незадолго до этого поступило сообщение о тонущей женщине.
К моменту прибытия правоохранителей в воде был обнаружен труп без внешних признаков насильственной смерти. Выяснилось, что в воде погибла уроженка Ленинградской области.
Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.
Фото: Piter.tv
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