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Рядом с парком "Куракина Дача" нашли труп утонувшей женщины
Сегодня, 15:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Рядом с парком "Куракина Дача" нашли труп утонувшей женщины

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В полицию незадолго до этого поступило сообщение о тонущей женщине.

Труп 55-летней женщины был обнаружен вечером 6 сентября в Неве возле Володарского моста рядом с парком "Куракина дача". "Невские Новости" узнали, что в полицию незадолго до этого поступило сообщение о тонущей женщине.

К моменту прибытия правоохранителей в воде был обнаружен труп без внешних признаков насильственной смерти. Выяснилось, что в воде погибла уроженка Ленинградской области.

Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Фото: Piter.tv

Теги: куракина дача, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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