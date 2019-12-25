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По Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра до 16 м/с
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

По Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра до 16 м/с

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При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01".

МЧС предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 14 декабря по Невской губе Финского залива ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 16 м/с.

При усилении ветра все окна должны быть закрыты, на балконе нельзя оставлять какие-либо вещи. Автомобиль за неимением гаража нужно парковать вдали от сухих деревьев и шатких конструкций. Пешеходам также стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Петербурге 14 декабря.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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