По Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра до 16 м/с

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01".

МЧС предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 14 декабря по Невской губе Финского залива ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 16 м/с.

При усилении ветра все окна должны быть закрыты, на балконе нельзя оставлять какие-либо вещи. Автомобиль за неимением гаража нужно парковать вдали от сухих деревьев и шатких конструкций. Пешеходам также стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Петербурге 14 декабря.

Фото: Piter.tv