Питьевую воду из Невы "Водоканал" очищает в усиленном режиме

Воду проверяют по 94 показателям.

В 2024 году качество воды в Неве ухудшилось, однако специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" продолжают обеспечивать горожан чистой питьевой водой. Ее очищают в усиленном режиме, рассказали в пресс-службе Смольного 11 апреля.

В результате принимаемых мер автоматизированная система онлайн-контроля регистрирует постоянный уровень качества питьевой воды. Система позволяет своевременно принимать решения для достижения необходимых нормативов. Кроме того, в такие периоды увеличивается применение безопасных химических реагентов.

В 2004 году Петербург одним из первых стал внедрять систему автоматизированного контроля качества воды на всех технологических этапах. В 2019 году на водозаборах установили оборудование, определяющее качество воды, поступающей из Невы, по восьми показателям в одной пробе. Это позволяет минимизировать риск производства питьевой воды со сниженными характеристиками.

Воду проверяют по 94 показателям. Контроль осуществляют "Водоканал", независимые организации и Роспотребнадзор.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге стартовала реконструкция фонтана на Фонтанке.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"