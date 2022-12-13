Не планируется, но вырубается. Смольный запутался в "показаниях" по уничтожению деревьев на берегу Карповки

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга сообщил, что в соответствии с проектно-сметной документацией вырубка деревьев на четной стороне берега реки Карповки от Карповского моста до Барочного моста в Петроградском районе не планируется. Но при этом комитетом был определен объем "вынужденного сноса зеленых насаждений" на указанном участке.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский опубликовал ответ, полученный от Комитета по благоустройству Смольного по вопросу сноса зеленых насаждений на набережной реки Карповки. Согласно информации ведомства, в соответствии с проектно-сметной документацией вырубка деревьев на четной стороне берега реки на участке от Карповского моста до Барочного моста в Петроградском районе не планируется.

Вместе с тем в ответе сказано, что на основании предоставленных ООО "Петербурггаз" материалов о реконструкции газопровода среднего давления комитетом определен "объем вынужденного сноса" зеленых насаждений с определением восстановительной стоимости. После ее оплаты в качестве компенсации за нанесенный ущерб зеленому фонду Санкт-Петербурга был выдан порубочный билет.

С одной стороны, в рамках благоустройства снос не планируется. С другой стороны, зеленые насаждения "вынужденно" сносят для реконструкции газопровода. Будем запрашивать порубочный билет, – написал Вишневский в своем телеграм-канале

Петербуржцы усомнились в законности вырубки деревьев на набережной Карповки. Сообщалось, что Комитет по природопользованию не предоставляет городским активистам документы о согласовании работ, а также данные эколого-биологической экспертизы, разрешающей их проводить. Кроме того, еще в апреле текущего года председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко лично обещал, что деревья вырубаться не будут.

Напомним, жители Северной столицы продолжают попытки предотвратить уничтожение зеленой зоны, утверждая, что насаждения на берегу Карповки являются частью зелено-водного каркаса города и напрямую обеспечивают его экологическую безопасность. В связи с отсутствием реакции со стороны администрации губернатора Александра Беглова петербуржцы обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, который уже инициировал проведение соответствующей проверки.

Фото: ВКонтакте/ Друзья Карповки