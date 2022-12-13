Активировать отложенное пополнение карты "Подорожник" можно ещё на 55 маршрутах

Трассы этих автобусов проходят в Курортном, Кронштадтском, Выборгском и Приморском районах.

Более 2500 петербургских автобусов уже оборудованы "умными" валидаторами. Активация отложенного платежа Единого электронного билета с 28 марта дня стала доступна еще в 554 автобусах на 55 маршрутах. Об этом сообщил Комитет по транспорту.

Это маршруты №№ 1Кр, 2Кр, 3Кр, 2Л, 38, 45, 75, 79, 84, 85, 101, 101Э, 104, 112, 120, 122, 125, 126, 134А, 134Б, 135, 148, 154А, 166, 167, 170, 173, 175, 180А, 182, 194, 207, 208, 215, 216, 216А, 219, 223, 227, 235, 237, 248, 250, 258, 259, 267, 279, 302, 303, 406, 433, 435, 436, 555, 567.

Трассы этих автобусов проходят в Курортном, Кронштадтском, Выборгском и Приморском районах.

Активировать отложенное пополнение карты "Подорожник" теперь можно в 2 532 автобусах на 290 городских и пригородных маршрутах.

Фото: Комитет по транспорту