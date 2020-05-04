В Петербург поступили 7 "умных" трамваев

Они выйдет на маршрут №24.

В Петербург привезли семь "умных" трамваев модели "Богатырь-М". В ближайшее время их передадут "Горэлектротрансу", и они выйдут на маршруты.

Трамваи будут курсировать на маршруте №24, который связывает станцию метро "Рыбацкое" и Перекупной переулок.

Весь подвижной состав оснастили системой активной помощи водителю и контроля за его состоянием. Она следит за тем, чтобы водитель не засыпал. Кроме того, при аварийных ситуациях транспортное средство сможет проехать некоторый участок без контактной сети. Есть система видит препятствие, она может осуществлять торможение.

Также трамваи оборудованы асинхронными тяговыми двигателями и системами управления, позволяющими эффективно расходовать электроэнергию по сравнению со старым подвижным составом с двигателями постоянного тока. Кроме того, трамвайные вагоны имеют возможность в будущем дооснаститься системой накопления энергии, вырабатываемой при торможении в режиме рекуперации. пресс-служба комитета по транспорту.

Всего до конца октября в Петербург поступят еще 9 "умных" трамваев. А до 2028 года — 596.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что новые автобусы вышли на маршрут №254 на юге Петербурга.

Фото: комитет по транспорт