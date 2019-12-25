Скончался комик Александр Пономаренко

Причиной смерти комика стала онкология.

Сегодня, 24 декабря, ушел из жизни юморист Александр Пономаренко. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий Андрей Малахов.

Причиной смерти комика стала онкология. У 55-летнего артиста был рак желудка четвертой стадии. Он жил и лечился в Ростове-на-Дону. Ухаживала за ним жена.

Умер юморист Александр Пономаренко. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия небесного. Андрей Малахов, телеведущий

Фото: АНДРЕЙ МАЛАХОВ/ TELEGRAM (скриншот)