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Скончался комик Александр Пономаренко
Сегодня, 15:29
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Скончался комик Александр Пономаренко

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Причиной смерти комика стала онкология.

Сегодня, 24 декабря, ушел из жизни юморист Александр Пономаренко. Об этом сообщил  в своем Telegram-канале ведущий Андрей Малахов.

Причиной смерти комика стала онкология. У 55-летнего артиста был рак желудка четвертой стадии. Он жил и лечился в Ростове-на-Дону. Ухаживала за ним жена. 

Умер юморист Александр Пономаренко. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия небесного.

Андрей Малахов, телеведущий

Фото: АНДРЕЙ МАЛАХОВ/ TELEGRAM (скриншот)

Теги: александр пономаренко, некролог, умер комик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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