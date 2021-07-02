В Петербурге скончался писатель-фантаст Андрей Мартьянов

Сегодня, 30 октября, стало известно о смерти известного петербургского писателя-фантаста Андрея Мартьянова. Он ушел из жизни в 50 лет. Об этом сообщил коллега автора Александр Пелевин в своем tg-канале.
По словам Пелевина, Андрей Мартьянов был очень общительным и дружелюбным литератором. Он не только занимался своим творчеством, но и знакомил писателей друг с другом.
Скольких людей Андрей перезнакомил и объединил, сколько раз мгновенно приходил на помощь в трудную минуту. Человек удивительной бодрости духа, отзывчивый, с офигенным чувством юмора и нечеловеческой работоспособностью.
Александр Пелевин, писатель
Автор выразил друзьям и близким Мартьянова глубокие соболезнования. Дата и место прощания с писателем пока неизвестны.
Андрей Мартьянов написал книги "След Фафнира", "Мировой кризис", цикл "Войти в бездну" (пять романов), цикл "Наследник" (три романа), "Беовульф", "Белая акула".
Фото: ВКонтакте / Андрей Мартьянов
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