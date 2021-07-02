В Петербурге скончался писатель-фантаст Андрей Мартьянов

Дата и место прощания с литератором пока неизвестны.

Сегодня, 30 октября, стало известно о смерти известного петербургского писателя-фантаста Андрея Мартьянова. Он ушел из жизни в 50 лет. Об этом сообщил коллега автора Александр Пелевин в своем tg-канале.

По словам Пелевина, Андрей Мартьянов был очень общительным и дружелюбным литератором. Он не только занимался своим творчеством, но и знакомил писателей друг с другом.

Скольких людей Андрей перезнакомил и объединил, сколько раз мгновенно приходил на помощь в трудную минуту. Человек удивительной бодрости духа, отзывчивый, с офигенным чувством юмора и нечеловеческой работоспособностью. Александр Пелевин, писатель

Автор выразил друзьям и близким Мартьянова глубокие соболезнования. Дата и место прощания с писателем пока неизвестны.

Андрей Мартьянов написал книги "След Фафнира", "Мировой кризис", цикл "Войти в бездну" (пять романов), цикл "Наследник" (три романа), "Беовульф", "Белая акула".

Фото: ВКонтакте / Андрей Мартьянов