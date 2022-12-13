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В Ленобласти в 2022 году количество пожаров уменьшилось почти на 5%
Сегодня, 16:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в 2022 году количество пожаров уменьшилось почти на 5%

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Среди  планов на 2023 год – введение в боевой расчет в первом полугодии двух пожарных депо на 4 машиновыезда  каждое  в Кудрово и поселке Новогорелово.

В 2022 году в Ленобласти удалось добиться уменьшения количества пожаров почти на 5% и снижения числа погибших на них людей на 4,4 %, также на 14,7% стало меньше пострадавших. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгения Дейнеки, для  пожарно-спасательного гарнизона 2022 год был связан с  решением сложных задач, пожарным и спасателям приходилось  реагировать на многочисленные вызовы как природного, так и техногенного характера. 

Среди  планов на 2023 год – введение в боевой расчет в первом полугодии двух пожарных депо на 4 машиновыезда  каждое  в Кудрово и поселке Новогорелово. Эти  объекты уже построены  за счет инвесторов.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: пожары
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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