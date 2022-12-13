В Ленобласти в 2022 году количество пожаров уменьшилось почти на 5%

Среди планов на 2023 год – введение в боевой расчет в первом полугодии двух пожарных депо на 4 машиновыезда каждое в Кудрово и поселке Новогорелово.

В 2022 году в Ленобласти удалось добиться уменьшения количества пожаров почти на 5% и снижения числа погибших на них людей на 4,4 %, также на 14,7% стало меньше пострадавших. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгения Дейнеки, для пожарно-спасательного гарнизона 2022 год был связан с решением сложных задач, пожарным и спасателям приходилось реагировать на многочисленные вызовы как природного, так и техногенного характера.

Среди планов на 2023 год – введение в боевой расчет в первом полугодии двух пожарных депо на 4 машиновыезда каждое в Кудрово и поселке Новогорелово. Эти объекты уже построены за счет инвесторов.

Фото: администрация Ленобласти