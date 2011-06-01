На Белышева достроили детский сад на 140 мест

В нем будет 8 групп для детей раннего, среднего и старшего возраста.

В рамках исполнения Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству Петербурга введен в эксплуатацию еще один детский сад на улице Белышева, дом 3, корпус 2, строение 1. Это второй корпус детского сада № 107. Заказчиком данного объекта выступал Фонд капитального строительства и реконструкции, рассказал портал "Строительный Петербург".

Детский сад рассчитан на 140 мест. В нем будет 8 групп для детей раннего, среднего и старшего возраста. В каждой группе есть раздевалка, туалет, игровая, буфетная и спальня, каждая групповая ячейка – непроходная, удобно связанная со всеми необходимыми помещениями и имеющая два эвакуационных выхода.

На первом этаже находятся бассейн с вспомогательными помещениями. Второй этаж отведен под зал для музыкальных занятий, физкультурный зал, кружковые комнаты и постирочную.

На улице располагаются восемь игровых площадок с теневыми навесами, а также две спортивные площадки с игровым и спортивным оборудованием.

Фото: портал "Строительный Петербург"