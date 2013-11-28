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На Складской ночью горели два деревянных домика
Сегодня, 9:05
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На Складской ночью горели два деревянных домика

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Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 19 августа, в Невском районе произошел пожар. На Складской улице, 4, корпус 2, пламя охватило постройки. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:35. Выяснилось, что происходило горение по всей площади двух деревянных зданий. 

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Пожар удалось потушить к 04:00. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Школьной горело постельное белье в квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: горели здания, мчс, складская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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