На Складской ночью горели два деревянных домика

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 19 августа, в Невском районе произошел пожар. На Складской улице, 4, корпус 2, пламя охватило постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:35. Выяснилось, что происходило горение по всей площади двух деревянных зданий.

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Пожар удалось потушить к 04:00.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv