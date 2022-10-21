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На Школьной горело постельное белье в квартире
Сегодня, 15:28
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На Школьной горело постельное белье в квартире

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Пламя охватило один квадратный метр.

В Шушарах сегодня, 17 августа,  произошел пожар. На Школьной улице в доме № 47, корпус 2, вспыхнуло постельное белье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:56. В трехкомнатной квартире пламя охватило один квадратный метр. 

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили огонь за 20 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.     

Ранее мы писали, что на Брестском бульваре полыхал "Ситроен".

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, школьная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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