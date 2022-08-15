На Брестском бульваре полыхал "Ситроен"

Сегодня, 17 августа, в Красносельском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:45. Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.
В автомобиле марки "Ситроен Берлинго" выгорел моторный отсек. Машину потушили до прибытия пожарных.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Бухарестской горел балкон в жилом доме.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все