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На Брестском бульваре полыхал "Ситроен"
Сегодня, 12:13
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На Брестском бульваре полыхал "Ситроен"

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В автомобиле марки "Ситроен Берлинго" выгорел моторный отсек.

Сегодня, 17 августа, в Красносельском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:45. Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. 

В автомобиле марки "Ситроен Берлинго" выгорел моторный отсек. Машину потушили до прибытия пожарных.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Бухарестской горел балкон в жилом доме.

Фото: Piter.tv

Теги: брестский бульвар пожар, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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