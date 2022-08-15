На Брестском бульваре полыхал "Ситроен"

В автомобиле марки "Ситроен Берлинго" выгорел моторный отсек.

Сегодня, 17 августа, в Красносельском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:45. Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

В автомобиле марки "Ситроен Берлинго" выгорел моторный отсек. Машину потушили до прибытия пожарных.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Бухарестской горел балкон в жилом доме.

Фото: Piter.tv