  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Рубинштейна произошел пожар
Сегодня, 12:28
96
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Рубинштейна произошел пожар

0 0

С огнем боролись два десятка спасателей и четыре единицы техники. 

Сегодня, 27 мая, в Центральном районе произошел пожар. На улице Рубинштейна у дома № 2/45 вспыхнула пристройка. На втором этаже загорелась обстановка на площади 14 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:26. Спустя 50 минут пожар удалось потушить. С огнем боролись два десятка спасателей и четыре единицы техники. 

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что девочка получила разрыв печени при падении с велосипеда на Вербной улице.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в центре, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии