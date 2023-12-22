На улице Рубинштейна произошел пожар

С огнем боролись два десятка спасателей и четыре единицы техники.

Сегодня, 27 мая, в Центральном районе произошел пожар. На улице Рубинштейна у дома № 2/45 вспыхнула пристройка. На втором этаже загорелась обстановка на площади 14 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:26. Спустя 50 минут пожар удалось потушить. С огнем боролись два десятка спасателей и четыре единицы техники.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv