Из квартиры петербургской пенсионерки вынесли золото и валюту на 2,7 млн рублей

В Петроградском районе из квартиры украли валюту и драгоценности, ущерб составил 2,7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам пострадавшей 64-летней пенсионерки, в период с октября 2023 по январь 2024 неизвестный путем свободного доступа совершил тайное хищение из квартиры 1,5 млн рублей, 1 000 евро, 1 000 долларов, двух золотых мужских печаток, двух золотых цепочек, сережек женских, золотой монеты, пяти серебряных монет. Общая сумма ущерба 2 700 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее в Петербурге пенсионерка отдала незнакомке все ювелирные украшения за снятие порчи.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Если согласитесь помочь, то пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Если согласитесь помочь, то пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.