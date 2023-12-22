Из квартиры петербургской пенсионерки вынесли золото и валюту на 2,7 млн рублей

Кто-то проник в её квартиру в период с октября 2023 по январь 2024 года.

В Петроградском районе из квартиры украли валюту и драгоценности, ущерб составил 2,7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей 64-летней пенсионерки, в период с октября 2023 по январь 2024 неизвестный путем свободного доступа совершил тайное хищение из квартиры 1,5 млн рублей, 1 000 евро, 1 000 долларов, двух золотых мужских печаток, двух золотых цепочек, сережек женских, золотой монеты, пяти серебряных монет. Общая сумма ущерба 2 700 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала незнакомке все ювелирные украшения за снятие порчи.

Фото: Piter.tv