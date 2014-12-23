Сатанист угрожал расправой священнослужителю в Кировском районе

Хулигана задержали до того, как он успел кому-то навредить.

Мужчина ворвался в храм на Кронштадтской площади и угрожал смотрителю храма расправой. Видео с инцидента опубликовала пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в десятом часу утра 6 сентября. Также хулиган оскорблял прихожан. Судя по видео, мужчина вооружился оружием и проявлял агрессию.

Нарушителя спокойствия задержали сотрудники Росгвардии. Уже в служебной машине он рассказал, что хотел убить священнослужителя, так как является сатанистом. Его доставили в отделение полиции.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что жительница Ленобласти набросилась с ножом на сына своего тренера в ТРК на Энгельса.

Видео: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО