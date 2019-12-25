Подросток угнала "Шевроле" своей двоюродной сестры и попала в ДТП

Автомобиль девушка бросила на дорогу после аварии.

Петербургские полицейские в течение нескольких дней раскрыли пропажу и повреждение иномарки "Шевроле". Как выяснилось, угонщицей оказалась 17-летняя двоюродная сестра владелицы машины. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Синяя иномарка пропала с парковки у дома №43 по Софийской улице, а нашлась брошенной и помятой после ДТП на бульваре Новаторов. 18 февраля угонщицу задержали. Девушка из Красного Бора не учится и не работает, а также не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В Северной столице подросток живет на Софийской улице, откуда и отправилась кататься на чужой машине. Попав в ДТП, девушка предпочла бросить автомобиль и сбежать.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем. Подростка передали родителям на основе статьи о присмотре за несовершеннолетним подозреваемым.

В Петербурге задержан насмерть сбивший человека водитель.

Фото: pixabay