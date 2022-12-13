Такие разные актрисы: кто играл Уэнсдей Аддамс в разные годы?

Актрисы, которые сыграли Уэнсдей Аддамс в разные годы

Тим Бёртон - режиссёр, переосмысливший концепцию фильмов и сериалов про события из жизни семейки Аддамс. Его легендарный "Уэнсдей" оценивается зрителями отечественного "Кинопоиска" на целых 8,1 балла, а на стриминговой платформе "Netflix" собрал рекордное количество часов по просмотрам за неделю (341,2 млн).

Один из самых запоминающихся героев сериала, конечно же, сама Уэнсдей - саркастичная и угрюмая девочка-подросток, интересующаяся тематикой смерти и всеми вытекающими. Кто же из актрис помогал в создании образа? Окунёмся в историю персонажа с Лизы Лоринг до Дженны Ортеги.

Лиза Лоринг

Лоринг сыграла, пожалуй, самую милую и доброжелательную версию Уэнсдей в "Семейке Аддамс" (1964): "жесточайшая" странность девочки по сериалу - любовь к экзотическим животным и обезглавленным куклам.

Спустя 11 лет, Лиза снова перевоплотилась в Уэнсдей ("Хэллоуин с новой семейкой Аддамс", 1977). Этот фильм показывает нам уже повзрослевшую и более дерзкую героиню.

28-го января стало известно, что актриса ушла из жизни. Её путь начинался с фильма "Доктор Килдэр". Позже Лоринг снялась еще в 19-ти кинокартинах и сериалах. Предсмертная деятельность артистки была связана с гримом на съемочных площадках фильмов 18+.

Кристина Риччи

Кристину Риччи мы видим в дилогии "Семейка Аддамс" (1991) и "Ценности семейки Аддамс" (1993).

В первом фильме на момент съемок актрисе было 11 лет. Спустя годы она отметила, что "больше всего ей нравилось при игре в "Семейке Аддамс" не притворяться". Роль была некой отдушиной: в жизни ей часто приходилось "натягивать улыбку", в кинокартине же она показывала себя настоящую - нигилистку с чёрным юмором.

В "Ценностях семейки Аддамс" Уэнсдей все с той же "перчинкой" в характере: они с Пагсли издеваются над новорождённым братом из-за ревности по отношению к родителям.

Кристина Риччи запомнилась публике как Уэнсдей, поэтому её появление на экранах в более "взрослых" ролях вызывало диссонанс. В сериале "Уэнсдей" она сыграла учительницу Мэрилин.

Николь Фужейр

"Воссоединение семейки Аддамс" (1998) и "Новая семейка Аддамс" (1998-1999) - картины, где на роль Уэнсдей была выбрана Николь Фужейр.

Несмотря на то, что актёрский состав "Воссоединения…" был почти полностью изменён, Уэнсдей сохранила то, за что её ценили: интеллигентность и странные интересы. То же - в "Новой семейке Аддамс".

Дженна Ортега

Уэнсдей в исполнении Дженны Ортеги в одноимённом сериале словно собирательный прообраз из всех предыдущих версий: она по-детски мягка и мила, как при игре Лизы Лоринг, и язвительна, словно героиня из "Ценностей семейки Аддамс".

Важно то, что сериал поднимает и тему подростковых проблем: разлад с родителями, поиски себя… И Уэнсдей - та, кто живёт с этими чувствами.

Дженну привлекают съемки в хоррорах и драмах: она снялась в фильмах "Няня. Королева проклятых", "Крик", "Студия 666", "Побег с Фионой", "Последствия" и других. Именно поэтому она так гармонична в роли Уэнсдей.

Автор: Александра Шалягина

