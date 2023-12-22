В Ленобласти учительницу обвинили в домогательствах к 11-летнему ученику

Она целовала его в губы и гладила половые органы. Также она позволяла ему через одежду трогать свою грудь и половые органы.

В одной из школ Ленинградской 25-летнюю учительницу начальных классов подозревают в сексуальных домогательствах к 11-летнему мальчику. Об этом стало известно Piter.tv.

С заявлением в полицию обратилась мать школьника. Она заявила, что учительница оставляла четвероклассника после уроков наедине с собой (на дополнительные занятия), флиртовала с ним, целовала его в губы и гладила половые органы. Также она позволяла ему через одежду трогать свою грудь и половые органы. Кроме этого, классный руководитель переписывалась с мальчиком по вечерам и отправляла ему интимные фотографии.

В 2019 году девушка окончила Некрасовский педагогический колледж, после этого работала в школе во Фрунзенском районе Петербурга и воспитателем в детском саду в Ленобласти.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет". Она задержана и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Ранее таксист-онанист стал фигурантом уголовного дела после самоудовлетворения при пассажирке и её сыне.

Фото: Piter.tv