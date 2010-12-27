Станислав Шваргерус: слияние "Яндекс" и Uber даст "нулевой" эффект

Заявление главы ФАС Игоря Артемьева, что антимонопольная служба положительно относится к сделке между компаниями "Яндекс" и Uber по объединению сервисов такси и одобрит ее, вызывает вопросы. Такое мнение высказал председатель общественного движения Taxi 2018 Станислав Швагерус.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", накануне руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что сделку по слиянию "Яндекс" и Uber ведомство одобрит. По этому поводу свое мнение выразил председатель общественного движения Taxi 2018 Станислав Швагерус.



По словам эксперта, слияние "Яндекса" и Uber даст "нулевой" эффект, в плане ценовых всплесков или провалов. Также эксперт отметил, что доля брендов RuTaxi (владелец брендов "Везёт" и "Лидер") с Fasten (бренды "Такси Сатурн" и RedTaxi) в несколько раз превышает долю что получит в итоге объединения "Яндекса" и Uber единая компания. Однако укрупнение игроков на рынке дает большие перспективы к развитию, считает Станислав Швагерус.



Также он отметил, что ценовые изменения будут ввиду того, что цены на проезд у агрегаторов ниже себестоимости, то есть убыточны в принципе и субсидируются самими агрегаторами.



Напоминаем, что в июле текущего года "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов.



Эксперт заключает, что процесс укрупнения игроков на рынке такси в стране будет продолжаться, это лишь вопрос времени.