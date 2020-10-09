У Южно-Приморского парка выпившие подростки разнесли остановку и избили горожанина

Мужчина смог отбиться от агрессивных детей.

В ночь на субботу, 10 июля, в Красносельском районе пьяные подростки сломали навес на остановке и накинулись с кулаками на жителя города. Об этом сообщили свидетели в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Хулиганы с увлечением били по сооружению и шумели. Проезжающему мимо буйных подростков мужчине не понравилось происходящее и он решил сделать замечание ребятам. Но компанию еще больше разозлили нотации - школьники переключили внимание на строгого горожанина. Дети накинулись на него с кулаками, но тот смог дать отпор.

В Сети комментаторы пожалели, что не были рядом с мужчиной, который успокоил наглых юношей. Кто-то из пользователей поблагодарил защитника общественного порядка за неравнодушие.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург