Петербуржец лишился 245 тысяч рублей у станции метро "Маяковская"

Злоумышленники отняли у него деньги.

Компания неизвестных напала на петербуржца в 22 часа около станции метро "Маяковская". Потерпевший обратился в полицию 11 сентября, хотя инцидент произошел еще 8 сентября, узнал Piter.tv.

Мужчина, работающий механиком подъемника, рассказал о том, что у выхода со станции метро на улице Марата к нему подошла компания и силой забрали 245 тысяч рублей.

Ограбление записали камеры видеонаблюдения. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее Piter.tv рассказал о том, что петербуржец украл коллекционные ножи у экс-любовника.

Фото: комитет по транспорту