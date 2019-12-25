Петербуржец украл коллекционные ножи у экс-любовника

Мужчину решили не отправлять в СИЗО.

Суд в Северной столице рассмотрел дело мужчины, которого обвиняют в краже дорогостоящей коллекции ножей у бывшего любовника. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как выяснилось в результате следственных действий, знакомство будущей пары произошло в 2015 году. Обвиняемому было негде жить, и он поселился в квартире у любовника, с которым впоследствии расстался. Лишившись жилья, будущий вор устроился работать администратором в хостеле, однако денег ему всё равно не хватало. В связи с этим, он решил похитить из дома экс-партнёра 11 коллекционных ножей и сдать их в ломбард.

В итоге суд отказал следствию в избрании меры пресечения, посчитав, что представленных доказательств недостаточно для помещения фигуранта дела в СИЗО.

Ранее мы сообщили о том, что на бульваре Новаторов задержали воришку, находившегося в федеральном розыске.

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