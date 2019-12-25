У петербуржца дома взорвался электросамокат

Петербуржец серьезно пострадал из-за возгорания электросамоката у себя дома. Его госпитализировали с серьезными ожогами, стало известно Piter.tv.
Пострадавшего 47-летнего мужчина доставили в НИИ Скорой помощи 5 октября с термическими ожогами II степени обеих ног, предплечья, ягодиц, поясницы и промежности. По предварительной информации, в его квартире на Индустриальном проспекте взорвался электросамокат.
Мужчину поместили в ожоговую реанимацию.
Накануне самокатчик оказался под колёсами микроавтобуса на Хлопина.
Фото: Piter.tv
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