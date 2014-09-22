Охранник овощебазы и насильник 15-летнего подростка оказался не так прост: правоохранители нашли у него БТР

Правоохранительные органы нашли у мужчины, который надругался над 15-летним подростком, кучу оружия и БТР.

В среду, 19 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали охранника-контроллера обычной овощебазы, который надругался над пьяным 15-летним подростком. Однако, как казалось, охранник не обычный сторож овощебазы и насильник. Об этом пишет Фонтанка.

Найдя дом насильника в Гатчинском районе Ленобласти правоохранители провели обыск. У 49-летнего мужчины нашли пистолет, пулемет, винтовку, карабин, ружье, много стволов и 440 патронов различного калибра, а также вещество белого цвета, которое отправили на экспертизу.

Однако несмотря на такой огромный боевой арсенал правоохранительные органы удивились не ему. При обыске они обнаружили целый старый БТР на участке у мужчины. Он пояснил, что у него есть якобы хобби – он ходит по лесу и откапывает разное оружие. БТР, по его словам, он также нашел и зарегистрировал как болотоход.

Ранее сообщалось, что правоохранители поймали мужчину, надругавшегося над пьяным подростком

Фото: pxhere