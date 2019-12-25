У гендиректора угнали с проспекта Ветеранов "Лексус" за 7,2 млн рублей

Пропажу обнаружили 11-го августа.

У гендиректора компании по производству молочной продукции угнали "Лексус 570" за 7,2 млн рублей. Мужчина обратился в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Машина 2019-го года выпуска пропала 10-го августа. Она была припаркована на проспекте Ветеранов. Авто застраховано. Полицейским удалось выяснить, что в 20 часов "Лексус" был на Дачном проспекте. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что Петербург и Ленобласть стали лидерами по числу автоугонов в России. В пятерку пользующихся у злоумышленников спросом транспортных средств попали Hyundai Tucson, Kia Sorento Prime, Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander.

Фото: Piter.TV