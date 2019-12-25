В Ленобласти у 14-летней девочки во время готовки загорелись волосы и одежда

У девочки длинные волосы.

В Ломоносовском районе Ленинградской области 14-летняя девочка во время готовки получила термический ожог 5% спины. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Со слов мамы, дочка находилась на даче у бабушки. Когда девочка разогревала еду на плите, она повернулась спиной к плите, а так как у неё длинная коса, то волосы загорелись, и пламя перешло на одежду.

Подросток получила термический ожог пламенем 5% спины, области правой подмышечной впадины, правого плеча. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Накануне на проспекте Обуховской Обороны на 3-летнего мальчика с балкона упал цветочный горшок.

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