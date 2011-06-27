На проспекте Обуховской Обороны на 3-летнего мальчика с балкона упал цветочный горшок

После оказания медицинской помощи мальчика в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

На проспекте Обуховской Обороны на ребёнка с балкона упал цветочный горшок. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 22 августа у дома по проспекту Обуховской Обороны с неизвестного балкона на 3-летнего мальчика упал цветочный горшок. Ребёнок получил поверхностную рану запястья и кисти.

После оказания медицинской помощи мальчика в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Ранее на Piter.tv: Момент ДТП с 16-летним самокатчиком на Ярослава Гашека попал на видео.

Фото: pxhere