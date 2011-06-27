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На проспекте Обуховской Обороны на 3-летнего мальчика с балкона упал цветочный горшок
Сегодня, 9:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Обуховской Обороны на 3-летнего мальчика с балкона упал цветочный горшок

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После оказания медицинской помощи мальчика в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

На проспекте Обуховской Обороны на ребёнка с балкона упал цветочный горшок. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 22 августа у дома по проспекту Обуховской Обороны с неизвестного балкона на 3-летнего мальчика упал цветочный горшок. Ребёнок получил поверхностную рану запястья и кисти.

После оказания медицинской помощи мальчика в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Ранее на Piter.tv: Момент ДТП с 16-летним самокатчиком на Ярослава Гашека попал на видео.

Фото: pxhere

Теги: дети, проспект обуховской обороны
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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