На проспекте Обуховской Обороны на 3-летнего мальчика с балкона упал цветочный горшок

На проспекте Обуховской Обороны на ребёнка с балкона упал цветочный горшок. Подробности стали известны Piter.tv.
Вечером 22 августа у дома по проспекту Обуховской Обороны с неизвестного балкона на 3-летнего мальчика упал цветочный горшок. Ребёнок получил поверхностную рану запястья и кисти.
После оказания медицинской помощи мальчика в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Ранее на Piter.tv: Момент ДТП с 16-летним самокатчиком на Ярослава Гашека попал на видео.
Фото: pxhere
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