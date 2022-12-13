В Ленобласти к 8 марта вырастили 1,3 млн тюльпанов и 2,5 млн роз

Увеличение объемов производства весенних луковичных цветов достигнуто за счет перехода тепличного комплекса племхоза имени Тельмана на выращивание цветов ярусным способом.

Ленинградская область в 2023 году на треть увеличила производство тюльпанов к женскому празднику. Об этом рассказали в региональной администрации.

К 8 марта срезали и отправили в торговые сети сельхозпредприятия региона 1,3 млн тюльпанов и 2,5 млн роз.

Увеличение объемов производства весенних луковичных цветов достигнуто за счет перехода тепличного комплекса племхоза имени Тельмана на выращивание цветов ярусным способом, что позволило увеличить выход растений с имеющихся производственных площадей.

Освободившиеся площади после срезки тюльпанов хозяйства займут под выращивание рассады цветов для озеленения населенных пунктов и рассады овощных культур для продажи населению к началу дачного периода. В 2023 году планируется увеличить производство рассады на 4%, по сравнению с прошлым годом, до 5,8 млн штук.

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