Из поселка Лебяжье в Фонд друзей балтийской нерпы привезли истощенную тюленьку

У тюленихи уже была нарушена координация движений, она сразу после приезда потеряла сознание и у нее начались судороги.

Вчера из поселка Лебяжье в Фонд друзей балтийского нерпы прибыла истощенная серая тюленька с очень высокой (больше 40 градусов) температурой. Об этом сообщили специалисты фонда.

Привез ее к нам наш автодоброволец Антон, на счету которого уже несколько доставленных в прошлом году тюленят. Приехал Антон как раз вовремя, так как у тюленихи уже была нарушена координация движений, она сразу после приезда потеряла сознание и у нее начались судороги. Фонд друзей балтийского нерпы

Специалистам удалось вывести из этого состояния малышку и сейчас есть надежда на то, что ей смогут помочь, и она поправится. Также специалисты Фонда поблагодарили девушку Александру и ее маму, которые обнаружили "бедолагу" и не давали ей сбежать в воду до приезда подмоги.

В Фонд друзей балтийской нерпы 1 апреля поступил первый в этом году пациент.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99