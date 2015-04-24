Актер Сергей Жигунов рассказал о появлении Новых людей в своей жизни

На встрече он рассказал, как пришёл в кино, поделился историями закулисной жизни.

В Пушкине прошла творческая встреча с известным актером и продюсером Сергеем Жигуновым. На встрече он рассказал, как пришёл в кино, поделился избранными эпизодами из фильмов и историями закулисной жизни.

Я не собирался быть артистом и случайно попал в эту профессию. Однажды, уже будучи зачисленным в радиоэлектронное ПТУ города Ростова-на-Дону, заехал к маме на экзамен в театральное училище, где она училась на курсе режиссуры. И подыграл в каком-то отрывке. После чего меня пригласили поступать в театральный вуз. Сергей Жигунов, актер и продюсер

Сергей Жигунов также ответил на вопрос зрителей о своих политических взглядах. Актер подтвердил, что недавно стал сторонником партии "Новые люди".

Я общественно активный человек, и я очень много занимался общественной деятельность в свое время и у меня, видимо, существует общественный темперамент. Я руководил "Гильдией актеров кино России", пять лет был секретарем Союза кинематографистов. И мне не все равно. Сергей Жигунов, актер и продюсер

При участии партии актер планирует вести работу, направленную на развитие российского кинематографа и поддержку культурных инициатив. По его мнению, политики действительно могут помочь киноиндустрии.

Страшное давление со стороны американского кинематографа. И до сих пор у нас нет никаких мер на этот счет. Европа давно защитилась, отдают деньги с билета американского кино на поддержку национального кинематографа. Очень много чего мы бы хотели получить от политиков. Сергей Жигунов, актер и продюсер

Мы же знаем, что культура формирует и воспитывает новое поколение. Культура – это наш стержень. Экономические программы, культурные, спортивные – это всё в комплексе в партии "Новые люди" Дмитрий Павлов, лидер партии "Новые люди" в Санкт-Петербурге

Напомним, что Сергей Жигунов известен по ролям в кинофильмах "Гардемарины, вперед!", "Сердца трех", "Принцесса на бобах", а также в сериалах "Моя прекрасная няня", "Однажды в Ростове", "Графиня де Монсоро". Всего за плечами более 50 киноролей и почти три десятка проектов в качестве продюсера.

Видео: Piter.tv