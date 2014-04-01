Турцию заподозрили в применении С-400 против России

Турецкие ВВС совместно с авиацией Болгарии и Румынии поднялись в воздух над Чёрным морем.

Вооруженные силы Турции попали под подозрение в использовании комплекса С-400 против России. Об этом пишет портал "Военное обозрение". Такой вывод был сделан, когда турецкие самолеты совместно с авиацией Болгарии и Румынии поднималась в воздух над Чёрным морем. Это осуществлялось для "наблюдения и сопровождения российских самолётов".

Ряд СМИ предполагают, что военнослужащие Турции над Чёрным морем с помощью комплекса С-400 также отслеживают воздушный флот НАТО. Дальше следует анализ полученной информации и решение, как ею воспользоваться в собственных интересах.

Подобные заявления стали возникать после того, как Анкара предложила военным США приехать для изучения работы комплекса С-400. В Пентагоне решили отказаться от такого предложения.

Ранее ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий.

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