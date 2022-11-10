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В США продают турбированный школьный автобус
Сегодня, 12:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В США продают турбированный школьный автобус

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Спортивная тема продолжается и в салоне автобуса, где для каждого пассажира установили полноценные гоночные сиденья.

Самый крутой в мире школьный автобус Chevrolet 2008 года выпуска продают в американском городке Гудзон. О характеристиках необычного автобуса рассказал портал 110km.ru со ссылкой на The Drive.

Школьный автобус оснащен турбированным V8. Спортивная тема продолжается и в салоне автобуса, где для каждого пассажира установили полноценные гоночные сиденья.

В довершение всего, в автобусе есть кондиционер и телевизор над местом водителя. Продавец просит за гоночный школьный автобус 22 500 долларов или порядка 2,1 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

Фото: thedrive.com

Теги: школьный автобус
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости,

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