Фото: где найти бесплатные туалеты в ночь "Алых парусов"

Их установят в центральных районах Петербурга.

"Водоканал Санкт-Петербурга" дополнительно установил более 650 туалетов в центре города на время проведения праздника "Алые Паруса".

Они будут установлены на Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста, на Дворцовой площади, в Александровском саду, на Адмиралтейском проспекте. Также стационарные и модульные туалеты есть в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районе районах.

Часть дополнительных туалетов будет установлена для организаторов праздника и техпресонала.

В 6 часов утра 25 июня кабинки начнут убирать. Напомним, что сам праздник пройдет в ночь с 24 на 25 июня. Концерт начнется в 22:00.

Для удобства "Водоканал" обозначил местоположение туалетов на карте.

Фото: Piter.tv