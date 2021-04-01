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Фото: где найти бесплатные туалеты в ночь "Алых парусов"
Сегодня, 14:46
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Фото: где найти бесплатные туалеты в ночь "Алых парусов"

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Их установят в центральных районах Петербурга.

"Водоканал Санкт-Петербурга" дополнительно установил более 650 туалетов в центре города на время проведения праздника "Алые Паруса". 

Они будут установлены на Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста, на Дворцовой площади, в Александровском саду, на Адмиралтейском проспекте. Также стационарные и модульные туалеты есть в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районе районах.

Часть дополнительных туалетов будет установлена для организаторов праздника и техпресонала. 

В 6 часов утра 25 июня кабинки начнут убирать. Напомним, что сам праздник пройдет в ночь с 24 на 25 июня. Концерт начнется в 22:00. 

Для удобства "Водоканал" обозначил местоположение туалетов на карте. 

Фото: Piter.tv

Теги: алые паруса, туалеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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