В доме на Лиговском после задымления нашли два трупа

Тела находились на стадии сильных гнилостных изменений.

Накануне, 17 января, в центре Петербурга заметили задымление. Инцидент произошел в подвале дома № 53 по Лиговскому проспекту. На место случившегося прибыли пожарные и потушили возгорание. В подвале они нашли два трупа.

По информации Piter.tv, тела принадлежали мужчине и женщине. Сюда прибыли правоохранители. Они установили, что трупы находились на стадии сильных гнилостных изменений. Признаки насильственной смерти не были обнаружены.

Трупы направили в морг для установления причины смерти. У погибших изъяли следы одежды. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv