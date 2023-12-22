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В доме на Лиговском после задымления нашли два трупа
Сегодня, 8:23
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В доме на Лиговском после задымления нашли два трупа

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Тела находились на стадии сильных гнилостных изменений.

Накануне, 17 января, в центре Петербурга заметили задымление. Инцидент произошел в подвале дома № 53 по Лиговскому проспекту.  На место случившегося прибыли пожарные и потушили возгорание. В подвале они нашли два трупа. 

По информации Piter.tv, тела принадлежали мужчине и женщине. Сюда прибыли правоохранители. Они установили, что трупы находились на стадии сильных гнилостных изменений. Признаки насильственной смерти не были обнаружены.

Трупы направили в морг для установления причины смерти. У погибших изъяли следы одежды. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: лиговский проспект, мчс, полиция, тела в подвале, трупы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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