В заброшенном доме на Южном шоссе нашли труп женщины

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В заброшенном доме на Южном шоссе обнаружили труп женщины. Об этом стало известно Piter.tv.

Женский труп обнаружил 40-летний мужчина, который и сообщил об этом в полицию. Правоохранители обнаружили тело на первом этаже четырехэтажного заброшенного дома 36 по Южному шоссе. Труп женщины, без внешних признаков насильственной смерти, возраст на вид 55-60 лет, волосы короткие темно-рыжие, на животе след от операции.

В ходе опроса обратившийся мужчина пояснил, что обнаружил труп утром 9 января, но сообщил только в 18:23, так как не имеет телефона. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее около гаража на Руставели нашли труп мужчины.

Фото: Piter.tv