В подвале на Караваевской нашли труп неизвестного мужчины

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В подвале на Караваевской женщина обнаружил труп неизвестного. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 30 ноября обратилась женщина, которая обнаружила труп в подвальном помещении. Полиция установила, что на вид мужчине около 50 лет, рост 160-170 сантиметров, темные волосы, усы, одет в синюю кофту с капюшоном, чёрные джинсы, чёрные кроссовки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Также на Черкасова нашли труп новорожденного мальчика.

Фото: Piter.tv