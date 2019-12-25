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В подвале на Караваевской нашли труп неизвестного мужчины
Сегодня, 9:12
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В подвале на Караваевской нашли труп неизвестного мужчины

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Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В подвале на Караваевской женщина обнаружил труп неизвестного. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 30 ноября обратилась женщина, которая обнаружила труп в подвальном помещении. Полиция установила, что на вид мужчине около 50 лет, рост 160-170 сантиметров, темные волосы, усы, одет в синюю кофту с капюшоном, чёрные джинсы, чёрные кроссовки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Также на Черкасова нашли труп новорожденного мальчика.

Фото: Piter.tv

Теги: караваевская, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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