В подвале на Караваевской нашли труп неизвестного мужчины

В подвале на Караваевской женщина обнаружил труп неизвестного. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 30 ноября обратилась женщина, которая обнаружила труп в подвальном помещении. Полиция установила, что на вид мужчине около 50 лет, рост 160-170 сантиметров, темные волосы, усы, одет в синюю кофту с капюшоном, чёрные джинсы, чёрные кроссовки.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Также на Черкасова нашли труп новорожденного мальчика.
Фото: Piter.tv
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