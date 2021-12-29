Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В подвале на Цимбалина нашли труп неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 25 января обратился председатель ТСЖ, который и обнаружил труп неизвестного. Полицией в помещении водонапорного узла лицом вниз обнаружен труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Неизвестному на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, европейский тип лица, нормального телосложения, волосы темные, короткие, на лице щетина, одет во всё темное.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Несколько дней назад рабочего насмерть засыпало грунтом на стройке у детской больницы на Авангардной.

Фото: Piter.tv