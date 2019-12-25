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В лесу в Новом Сертолово нашли труп с гнилостными изменениями
Сегодня, 8:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В лесу в Новом Сертолово нашли труп с гнилостными изменениями

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Установить возраст погибшего не представляется возможным.

В Новом Сертолово нашли скелетированный труп, после того, как сотруднице МВД пришло сообщение об этом с неизвестного номера. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 5 сентября сотруднице полиции на мобильный телефон от неизвестного поступила информация о найденном в лесном массиве трупе человека. 

По прибытии на место происшествия полицейскими был обнаружен скелетированный труп человека, с гнилостными изменениями, предположительно мужчины (установить возраст не представляется возможным). Проводится проверка.

Ранее в лесу Тосненского района нашли труп мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: новое сертолово, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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