В лесу в Новом Сертолово нашли труп с гнилостными изменениями

Установить возраст погибшего не представляется возможным.

В Новом Сертолово нашли скелетированный труп, после того, как сотруднице МВД пришло сообщение об этом с неизвестного номера. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 5 сентября сотруднице полиции на мобильный телефон от неизвестного поступила информация о найденном в лесном массиве трупе человека.

По прибытии на место происшествия полицейскими был обнаружен скелетированный труп человека, с гнилостными изменениями, предположительно мужчины (установить возраст не представляется возможным). Проводится проверка.

Ранее в лесу Тосненского района нашли труп мужчины.

Фото: Piter.tv