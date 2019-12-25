В лесу Тосненского района нашли труп мужчины

На данный момент устанавливается причина смерти.

Накануне, 2 сентября, сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти нашли в лесу тело человека. На труп они наткнулись в Тосненском районе. Об этом рассказали в пресс-службе объединения.

Поздно вечером, 2 сентября, спасателям поисково-спасательного отряда г. Тосно поступила заявка об эвакуации погибшего мужчины из лесного массива около деревни Конечки Тосненского района. Спасатели эвакуировали погибшего и передали сотрудникам полиции. Telegram-канал "Аварийно-спасательная служба ЛО"

На данный момент устанавливается причина смерти мужчины. Подробности уточняются.

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