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В лесу Тосненского района нашли труп мужчины
Сегодня, 12:53
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В лесу Тосненского района нашли труп мужчины

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На данный момент устанавливается причина смерти.

Накануне, 2 сентября, сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти нашли в лесу тело человека. На труп они наткнулись в Тосненском районе. Об этом рассказали в пресс-службе объединения. 

Поздно вечером, 2 сентября, спасателям поисково-спасательного отряда г. Тосно поступила заявка об эвакуации погибшего мужчины из лесного массива около деревни Конечки Тосненского района. Спасатели эвакуировали погибшего и передали сотрудникам полиции.

 Telegram-канал "Аварийно-спасательная служба ЛО"

На данный момент устанавливается причина смерти мужчины. Подробности уточняются.

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Фото:  pixabay 

Теги: лес, полиция, тосненский район, труп мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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