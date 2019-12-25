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В коммуналке Гарболово нашли труп мужчины
Сегодня, 9:33
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nastya960

В коммуналке Гарболово нашли труп мужчины

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У мужчины было проникающее колото-резаное ранение. Дверь в его комнату была закрыта изнутри.

В деревне Гарболово Ленобласти в коммунальной квартире был найден труп мужчины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 6 мая обратился врач-невролог О. Он сообщил, что в деревне Гарболово четыре дня не выходит из дома некий В.

По прибытии на место происшествия в своей комнате коммунальной квартиры был найден труп В. с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, входная дверь в комнату была закрыта изнутри.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.tv

Теги: гарболово, труп
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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