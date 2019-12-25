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В Тихвине расследуют убийство, совершенное на майских праздниках
Сегодня, 17:27
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kraratau27

В Тихвине расследуют убийство, совершенное на майских праздниках

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Тело мужчины было обнаружено в квартире города Тихвин

Следственный отдел города Тихвин Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть. Поводом для возбуждения дела стал обнаруженный 5 мая в квартире в Первом микрорайоне Тихвина труп мужчины 1978 года рождения с колото-резаной раной. 

Из сообщения пресс-службы СК Ленобласти следует, что в совершении преступления подозревается женщина 1966 года рождения, предположительно, проживавшая вместе с убитым. В результате следственных действий она была задержана и заключена под стражу. Расследование и установление всех обстоятельств преступления продолжаются. 

Несколькими днями ранее в Тихвине был задержан мужчина, убивший своего дядю. 

Фото: Pixabay

Теги: бытовуха, колото-резаная рана, криминальная сводка, тихвин, убийство
Категории: Новости Ленинградской области,

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