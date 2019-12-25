Неизвестные обстреляли рыбака в лодке в Новой Ладоге

В Новой Ладоге неизвестные убили рыбака. Мужчина получил огнестрельное ранение головы и скончался в карете скорой помощи. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 3 сентября в Новоладожском канале в городе Новая Ладога был обнаружен без сознания 61-летний житель Мурино с огнестрельным ранением головы. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Полицейскими также была обнаружена лодка мужчины с повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
На выходных на Будапештской гость зарезал хозяина квартиры.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все