Неизвестные обстреляли рыбака в лодке в Новой Ладоге

Мужчина получил огнестрельное ранение головы и скончался в карете скорой помощи.

В Новой Ладоге неизвестные убили рыбака. Мужчина получил огнестрельное ранение головы и скончался в карете скорой помощи. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 3 сентября в Новоладожском канале в городе Новая Ладога был обнаружен без сознания 61-летний житель Мурино с огнестрельным ранением головы. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Полицейскими также была обнаружена лодка мужчины с повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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