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В Ленобласти у дороги обнаружили гниющий труп неизвестного
Сегодня, 9:00
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В Ленобласти у дороги обнаружили гниющий труп неизвестного

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Тело было найдено в четырех километрах от поселка.

В Ленобласти в четырех километрах от поселка был найден труп неизвестного мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился А., который 3 августа в 4 километрах от поселка имени Свердлова, в 15 метрах от дороги, в стадии гнилостных изменений обнаружил труп неизвестного мужчины. Возраст определить не представляется возможным.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ленобласти в реке нашли труп неизвестного мужчины.

Фото: pexels

Теги: поселок свердлова, труп
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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