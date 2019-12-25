В Ленобласти у дороги обнаружили гниющий труп неизвестного

Тело было найдено в четырех километрах от поселка.

В Ленобласти в четырех километрах от поселка был найден труп неизвестного мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился А., который 3 августа в 4 километрах от поселка имени Свердлова, в 15 метрах от дороги, в стадии гнилостных изменений обнаружил труп неизвестного мужчины. Возраст определить не представляется возможным.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ленобласти в реке нашли труп неизвестного мужчины.

Фото: pexels