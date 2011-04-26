В Ломоносове на балконе квартире был найден труп мужчины в полиэтилене

Труп находился в состоянии сильных гнилостных изменений.

На балконе квартиры в Ломоносове был найден труп неизвестного мужчины в полиэтилене. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 73-летняя пенсионерка Е., которая нашла труп мужчины в квартире дома по улице Победы. Обратившаяся в полицию пенсионерка является золовкой 71-летней хозяйки квартиры Л. Сама хозяйка 8 июля была госпитализирована в психиатрическую больницу, как страдающая возрастной деменцией.

Е. приехала, чтобы провести уборку и на балконе обнаружила труп неустановленного мужчины в состоянии сильных гнилостных изменений, завернутый в полиэтилен.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее стало известно, что петербуржца подозревают в убийстве сына на Купчинской улице.

Фото: Piter.tv